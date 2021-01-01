قريباً إطلاق بريليانس H530 FACELIFT الجديدة

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صورة الخبر: بريليانس H530 FACELIFT
بريليانس H530 FACELIFT

أعلن خالد سعد مدير عام شركة بريليانس أنه سيتم طرح السيارة H530 facelift فى السوق المصرى قريباً، وهى سيارة ذات الطراز السيدان وشقيقة للسيارة الشهيرة V5 الكروس أو?ر صاحبة النجاح الباهر لأعوام عديدة.

وأشار إلي أن السيارة الجديدة ستتوفر بنفس المواصفات والتجهيزات مع بعض التعديلات العصرية وتصميم فريد وانسيابى رائع يزيد من ثبات السيارة على الطريق من جورجيانو بينيفارينا المصمم الايطالى الرائد.

وتقدم السيارة الجديدة برليانس H530 تمتع بمحرك ميتسوبيشى رباعى الإسطوانات بقدرة 1600 سى سى بقوة 118 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات وعزم دوران 155 نيوتن متر عند 4000 دورة، وتزن السيارة 1340 كيلو جرام، وسعة صندوق الأمتعة تبلغ 520 لتر، وسعة خزان الوقود 55 لتر.

وعن مواصفات الأمان فتتوفر السيارة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، مع أقراص فرامل أمامية وخلفية، نظام مانع انزلاق بالمحرك، نظام الحفاظ على الثبات عن طريق التحكم فى عزم الدوران، عجلة القياده مؤازرة كهربائيا، حساسات الرجوع للخلف، نظام منع إدارة المحرك، حماية الأبواب والزجاج للأطفال، أنظمة فرامل
ABS/EBD/EBA/BAS، بجانب التجهيزات المختلفة التى ستتوفر فى السيارة حسب الفئة

المصدر: Nile Motors

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