قريباً إطلاق بريليانس H530 FACELIFT الجديدة

أعلن خالد سعد مدير عام شركة بريليانس أنه سيتم طرح السيارة H530 facelift فى السوق المصرى قريباً، وهى سيارة ذات الطراز السيدان وشقيقة للسيارة الشهيرة V5 الكروس أو?ر صاحبة النجاح الباهر لأعوام عديدة.
وأشار إلي أن السيارة الجديدة ستتوفر بنفس المواصفات والتجهيزات مع بعض التعديلات العصرية وتصميم فريد وانسيابى رائع يزيد من ثبات السيارة على الطريق من جورجيانو بينيفارينا المصمم الايطالى الرائد.
وتقدم السيارة الجديدة برليانس H530 تمتع بمحرك ميتسوبيشى رباعى الإسطوانات بقدرة 1600 سى سى بقوة 118 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات وعزم دوران 155 نيوتن متر عند 4000 دورة، وتزن السيارة 1340 كيلو جرام، وسعة صندوق الأمتعة تبلغ 520 لتر، وسعة خزان الوقود 55 لتر.
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