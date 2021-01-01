مواصفات و أسعار سيات ارونا موديل 2022 في السوق المصري



سيات ارونا موديل 2022 سيات ارونا موديل 2022

أعلنت شركة كيان إيچيبت وكيل علامة سيات في مصر عن الأسعار الرسمية لفئات سيارة سيات ارونا فيس ليفت موديل 2022 Arona Facelift 2022 بعد الزيادة السعرية الاخيرة بالسوق المصرية.



مواصفات Seat Arona ، فتتمتع بمحرك تيربو ب 3 اسطوانات سعة 1.0 لتر يولد قوة 115 حصان وعزم 200 نيوتن بالمتر وتبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومتر في الساعة ويمكنها التسارع من صفر إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 10 ثواني ويتصل المحرك بناقل حركة ب 7 سرعات ثنائي القابض DSG.



فئات ارونا 2022 وسعرها:

فئة Style بسعر 480 ألف جنيه

فئة Xperience بسعر 520 ألف جنيه