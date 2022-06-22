أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24-6-2022



أسعار العملات أسعار العملات



شهدت أسعار العملات عمليات بحث عديدة من المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» والمحركات المختلفة، خاصة للعاملين في الخارج أو الراغبين في الالتحاق بوظيفة خارج البلاد، لمتابعة التغيير في الأسعار مقارنة بالجنيه المصري، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار.



وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، أسعار العملات مثل الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الإسترليني وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.



سعر الدولار في البنوك المصرية

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.71 جنيه للشراء و18.78 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، كما سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 18.71 جنيه للبيع و18.77 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس لنحو 18.79جنيه للبيع، و18.69 جنيه للشراء.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصريةفيما سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، نحو 4.98 جنيه للشراء مقابل 5 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.99 جنيه للشراء و5 جنيهات للبيع، كما جاء سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر لنحو 5 جنيهات للبيع و4.98 جنيه للشراء.سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوكوسجل اليورو في البنك الأهلي المصري، نحو 19.75 جنيه للشراء و19.86 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم في بنك مصر لنحو 19.75 جنيه للبيع و19.86 للشراء، وبلغ سعر اليورو في المصرف المتحد اليوم نحو 19.75 جنيه للشراء و19.88 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.88 جنيه للبيع و19.73 للشراء، وسجل سعر اليورو 19.61 جنيه للشراء و19.81 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةوجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي نحو 22.88 جنيه للشراء و23.03 للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 22.94 جنيه للشراء و23.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد لنحو 22.82 جنيه للشراء و23.07 جنيه للبيع.