يحمي النوم في غرفة مظلمة من الإصابة بمشكلات صحية

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أغلق الستائر واسحب الستائر واطفئ جميع الأنوار قبل النوم، حيث ذكرت دراسة جديدة لجامعة نورث وسترن ميديسن أن التعرض حتى للإضاءة المحيطة المعتدلة أثناء النوم ليلا، مقارنة بالنوم في غرفة مضاءة بشكل خافت، يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية أثناء النوم ويزيد من مقاومة الأنسولين في صباح اليوم التالي.



ويقول كبير مؤلفي الدراسة الدكتور فيليس زي: «تظهر نتائج هذه الدراسة أن التعرض لليلة واحدة فقط لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن يضعف الجلوكوز وتنظيم القلب والأوعية الدموية ، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي».



ويشير رئيس طب النوم في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فينبرج وطبيب في الطب الشمالي الغربي، «من المهم أن يتجنب الأشخاص أو يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء النوم»، وذلك بحسب موقع northwestern.

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يزيد الضوء من معدل ضربات القلبهناك بالفعل دليل على أن التعرض للضوء أثناء النهار يزيد من معدل ضربات القلب عن طريق تنشيط الجهاز العصبي، الذي يدفع قلبك إلى حالة تأهب قصوى ويزيد من اليقظة لمواجهة تحديات اليوم.قال زي: «تشير نتائجنا إلى وجود تأثير مماثل أيضًا عند التعرض للضوء أثناء النوم ليلاً».قالت الدكتورة دانييلا جريمالدي ، مؤلفة أولى مشاركة وأستاذة مساعدة في علم الأعصاب بجامعة نورث وسترن: "لقد أظهرنا زيادة معدل ضربات قلبك عندما تنام في غرفة مضاءة بشكل معتدل".وعلى الرغم من أنك نائم ، يتم تنشيط نظامك العصبي اللاإرادي. هذا سيء، عادة ، يكون معدل ضربات قلبك مع مؤشرات القلب والأوعية الدموية الأخرى أقل في الليل وأعلى أثناء النهار.هناك أجهزة عصبية متعاطفة وجهاز سمبثاوي لتنظيم وظائف الأعضاء خلال النهار والليل. يتولى السمبثاوي المسؤولية أثناء النهار ويفترض أن يكون الجهاز السمبتاوي في الليل ، عندما ينقل استعادة الجسم بالكامل.ارتفاع نسبة السكر في الدموجد المحققون أن مقاومة الأنسولين حدثت في صباح اليوم التالي لنوم الناس في غرفة مضيئة.وتحدث مقاومة الأنسولين عندما لا تستجيب الخلايا في العضلات والدهون والحياة بشكل جيد للأنسولين ولا يمكنها استخدام الجلوكوز من الدم للحصول على الطاقة. للتعويض عن ذلك ، ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين، مع مرور الوقت ، ترتفع نسبة السكر في الدم.نظرت دراسة سابقة نُشرت في JAMA Internal Medicine إلى عدد كبير من الأشخاص الأصحاء الذين تعرضوا للضوء أثناء النوم.وقال زي: « إنهم كانوا يعانون من زيادة الوزن والسمنة، الآن نعرض آلية قد تكون أساسية لشرح سبب حدوث ذلك. نحن نظهر أنه يؤثر على قدرتك على تنظيم الجلوكوز».كما قال زي، «لم يكن المشاركون في الدراسة على دراية بالتغيرات البيولوجية في أجسادهم في الليل».قال جريمالدي: «لكن الدماغ يستشعر ذلك،إنه يعمل مثل دماغ شخص يكون نومه خفيفًا ومفتتًا، فسيولوجيا النوم لا تستريح بالطريقة المفترضة ».يعد التعرض للضوء الصناعي ليلاً أثناء النوم أمرًا شائعًا ، إما من الأجهزة الباعثة للضوء في الأماكن المغلقة أو من مصادر خارج المنزل ، لا سيما في المناطق الحضرية الكبيرة.و تنام نسبة كبيرة من الأفراد (تصل إلى 40?) مع مصباح بجانب السرير مضاء أو مع إضاءة في غرفة النوم أو إبقاء التلفزيون قيد التشغيل.الضوء وعلاقته بالصحة ذات حدين.قال المؤلف الأول المشارك د. آيفي ميسون ، الذي كان وقت الدراسة زميل ما بعد الدكتوراه في جامعة نورث وسترن وهو الآن زميل باحث في كلية الطب بجامعة هارفارد.اختبرت الدراسة تأثير النوم مع 100 لوكس (ضوء معتدل) مقارنة بـ 3 لوكس (ضوء خافت) لدى المشاركين خلال ليلة واحدة.و اكتشف المحققون أن التعرض للضوء المعتدل تسبب في دخول الجسم إلى حالة تأهب أعلى تسمى التنشيط الودي. في هذه الحالة ، يزداد معدل ضربات القلب وكذلك القوة التي ينقبض بها القلب ومعدل سرعة توصيل الدم إلى الأوعية الدموية لتدفق الدم المؤكسج.قال زي «هذه النتائج مهمة بشكل خاص لأولئك الذين يعيشون في المجتمعات الحديثة حيث ينتشر بشكل متزايد التعرض للضوء الليلي الداخلي والخارجي، إذا كنت قادرًا على رؤية الأشياء جيدًا ، فمن المحتمل أنها خفيفة للغاية»نصائح لتقليل الضوء أثناء النوملا تضيء الأنوار: إذا كنت بحاجة إلى إضاءة (والتي قد يرغب كبار السن في الحصول عليها من أجل الأمان) ، اجعلها ضوءًا خافتًا أقرب إلى الأرض.اللون مهم: الضوء الكهرماني أو الأحمر / البرتقالي أقل تحفيزًا للدماغ، لا تستخدم الضوء الأبيض أو الأزرق واحتفظ به بعيدًا عن الشخص النائم.تعتبر ظلال التعتيم أو أقنعة العين جيدة إذا كنت لا تستطيع التحكم في الإضاءة الخارجية، حرك سريرك حتى لا يضيء الضوء الخارجي على وجهك.