يوضح طبيب روسي ما يجب عمله عند الشعور بالدوار

أعلن الدكتور يوري سيريبريانسكي، أخصائي أمراض القلب، أن الشعور بالدوار يمكن أن يكون إشارة لمشكلات الضغط. وأوضح ما يجب عمله في هذه الحالة.
ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك" إلى أن أسباب الدوار كثيرة ومتعددة، وغالبا ما يظهر عند انخفاض مفاجئ لمستوى ضغط الدم، ويمكن أن يعاني من هذه الحالة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم.
ويقول، "أحد أسباب الدوار هو تقلبات مستوى ضغط الدم الشرياني. فعندما يحصل انخفاض مفاجئ في الضغط يشعر الشخص بالدوار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفاع مستوى ضغط الدم بحد ذاته يمكن أن يسبب الدوار".
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