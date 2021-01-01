أخطر مشروب على للأمعاء

أعلن علماء جامعة هارفارد أن شرب المشروبات الغازية، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
وتشير مجلة The American Journal of Clinical Nutrition، إلى أنه وفقا لنتائج الدراسة التي أجراها خبراء جامعة هارفارد، يمكن أن يؤدي الإفراط بتناول المشروبات الغازية المحتوية على السكر، إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان المستقيم.
وتضيف، لقد درس الباحثون بيانات عن الحالة الصحية لأكثر من 120 ألف مشارك، ودرسوا العلاقة بين حالات الإصابة بسرطان المستقيم والوفيات، وكذلك تناول المرضى لسكر الفركتوز والمشروبات المحتوية على السكر.
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