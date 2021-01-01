فيديو .. قتلى بتحطم طائرة عسكرية روسية

قتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو.
وجاء في بيان صادر عن خلية الأزمة التي شكلها حاكم منطقة وأوردته وكالة "إيتار تاس" للأنباء "تفيد معلومات أولية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث طائرة في منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع في مدينة ريازان"، وفق "فرانس برس".
وأوضح البيان أن 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى بحالات متفاوتة لكن وضعهم مستقر عموما.
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