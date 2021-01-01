فيديو .. قتلى بتحطم طائرة عسكرية روسية



تحطم طائرة عسكرية روسية تحطم طائرة عسكرية روسية

قتل 4 أشخاص وجرح 5 آخرون في تحطم طائرة شحن عسكرية في منطقة رازيان الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الروسية، موسكو.



وجاء في بيان صادر عن خلية الأزمة التي شكلها حاكم منطقة وأوردته وكالة "إيتار تاس" للأنباء "تفيد معلومات أولية أن 4 أشخاص لقوا حتفهم جراء حادث طائرة في منطقة طريق ميخائلوفسكي السريع في مدينة ريازان"، وفق "فرانس برس".



وأوضح البيان أن 5 جرحى نقلوا إلى المستشفى بحالات متفاوتة لكن وضعهم مستقر عموما.

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وذكرت وكالة "ايتار تاس"، أن الطائرة تحطمت في حقل قريب جدا من مبان سكنية قرب طريق سريع، ما تسبب بحريق أُخمد في ما بعد.ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن شاهد قوله إن الحادث حصل قرابة الساعة الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش).ولم تعطِ السلطات تفاصيل عن مسار الطائرة.وتحطمت طائرات عسكرية عدة في يونيو قرب الحدود مع أوكرانيا التي تعزوها موسكو منذ 24 فبراير، في حوادث نسبها الجيش إلى مشاكل فنية محتملة.https://twitter.com/i/status/1540213949098065920