فى بيان رسمي .. غزل المحلة يطلب إعادة مباراة الأهلى أو الانسحاب من الدورى



غزل المحلة يطلب إعادة مباراة الأهلى غزل المحلة يطلب إعادة مباراة الأهلى

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة على العباسى خلال بيان رسمي تقديم شكوى الى رابطة الأندية المحترفة و الاتحاد المصرى لكرة القدم مطالبا بإعادة مباراة الاهلى ضدد فريقه التي أقيمت أمس عقب أخطاء الحكام التي تسببت في هزيمة الفريق وتعرضة لخساراة 3 نقاط .



وجاء البيان كالتالى .. " بيـان من مجلس إدارة شـركة غزل المحلة لكرة القـدم



بشأن أحداث مبـاراة النـادي أمام فريق النادي الأهلي أمس

يعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس علي العباسي، تقدُّمه بشكوى رسمية لمجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، والاتحاد المصري لكرة القدم، جاء نصها كالتالي:

السيد الأستاذ/ رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم

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السيد الأستاذ/ رئيس الإتحاد المصري لكرة القدمالسيد الأستاذ/ رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدمالسيد الأستاذ / رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدمتحية طيبة وبعد،،في ضوء المواقف المؤسفة التي نواجهها كنادٍ بشكلٍ متكرر من قِبَل بعض الحكام المصريين الذين يديرون مباريات الفريق، والتي تكررت مرارًا وتكرارًا، وتكرَّرَت معها شكاوانا الرسمية التي قدَّمناها سابقًا للمسؤولين، وهى مستمرة منذُ الموسم الماضي.وفي الموسم الجاري (2021/ 2022) تقدَّمنا بعدة شكاوى واحتجاجات رسمية؛ نظرًا للأخطاءالفادحة التي وقعت ضد فريقنا في عدد كبير من المباريات، منها -على سبيل المثال لا الحصر: -1-مباراة الأهلي في الدور الأول، والتي شهدت أحداثًا وأخطاء تحكيمية هزلية، وتقدَّمنا باحتجاج رسمي ضد الحكم (محمد الحنفي) بتاريخ 24/ 11/ 2021، ولم يُتَّخذ فيها أي قرار.2-مباراة البنك الأهلي في الأسبوع السابع، والتي شهدت أخطاء كارثية من حكم المباراة، وتقدَّمنا باحتجاجٍ ضدَّه، ولم يَجِد احتجاجنا أيَّ صدى لدى الجهات المسؤولة.ونظرًا لكل ما سبق، وللتكرار الذى يصل إلى حدِّ التعمد -من وجهة نظرنا-، وكذلك في ضوء الوعود المتكرِّرة التي تذهب هباءً في كل مرة بإصلاح منظومة التحكيم وإرساء مبادئ العدالة بين أطراف المنظومة الكروية في مصر، والتي تؤكِّد أحداث مباراتنا بالأمس أمام النادي الأهلي أنها وعود برَّاقة وزائفة، وأن الظلم والفساد سيظلَّان يتسيدان المشهد في عالم كرة القدم المصرية، وفى ضوء التزامنا بالتمسُّك ببصيص الضوء في نهاية هذا النفق المظلم الذي وضع الكرةَ المصريَّةَ فيه البعضُ (من المسؤولين، مع شديد الأسف)؛ فإننا نتقدَّم إليكم بهذا الاحتجاج الرسمي على ما جرى من أحداث تحكيمية غير طبيعية وقعت بالمباراة أمس، وتتمثَّل في:1-احتسب الحكم في الدقيقة العاشرة ضربة جزاء ضد غزل المحلة، ولم يلجأ للتأكُّد من صحتها من خلال تقنية الـ?ار.2-تعرَّض لاعب فريق المحلة (يحيى حامد) للضرب بالمرفق من لاعب الأهليفي الدقيقة 84 وأشهر الحكم له الكارت الأصفر، رغم أن القانون ينصُّ على وجوب حصول اللاعب مرتكب هذا الخطأ على الكارت الأحمر، ولم يلجأ فيها إلى الـ?ار.