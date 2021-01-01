موسيمانى في أول تصريح له بعد الرحيل عن الأهلي

أكد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، أن قرار رحيله عن النادى الأهلى جاء في الوقت المناسب، ولكنه كان صادما للجميع داخل النادى.
ورحل موسيمانى عن تدريب الأهلى، في 13 يونيو الجارى، بعدما قرر إدارة القلعة الحمراء فسخ عقد المدرب الجنوب أفريقي، بعدما قضى رحلة مليئة بالبطولات.
وتحدث موسيمانى لراديو " Kaya 959" الجنوب أفريقي، عن رحيله عن تدريب الأهلى، قائلا:" القرار كان صعبا للغاية بالنسبة لي وكان صادما للجميع داخل النادي، ولكنني شعرت أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل".
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