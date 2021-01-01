موسيمانى في أول تصريح له بعد الرحيل عن الأهلي



بيتسو موسيمانى بيتسو موسيمانى



أكد المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، أن قرار رحيله عن النادى الأهلى جاء في الوقت المناسب، ولكنه كان صادما للجميع داخل النادى.



ورحل موسيمانى عن تدريب الأهلى، في 13 يونيو الجارى، بعدما قرر إدارة القلعة الحمراء فسخ عقد المدرب الجنوب أفريقي، بعدما قضى رحلة مليئة بالبطولات.



وتحدث موسيمانى لراديو " Kaya 959" الجنوب أفريقي، عن رحيله عن تدريب الأهلى، قائلا:" القرار كان صعبا للغاية بالنسبة لي وكان صادما للجميع داخل النادي، ولكنني شعرت أن هذا هو الوقت المناسب للرحيل".

قد يعجبك أيضا...

وأضاف قائلا:" لم أتخيل رحيلى بهذه السرعة عن تدريب الفريق، لقد جددت عقدي في العام الماضي وكنت أظن أنني سأستمر مع الأهلي لوقت أطول، لكن وصلنا للنهاية في هذا التوقيت الذي رأيته الأنسب".وتابع قائلا:"في كرة القدم يمكن أن تُطرد إذا كان أداء الفريق لا يرقى إلى المستوى المطلوب".وعن خطته المستقبلية، قال مدرب الأهلى السابق:"الآن أتجه لإدارة أعمالي، اعتقد أن كرة القدم معقدة وأكثر ضغطًا من إدارة الأعمال لأنك محاط دائمًا بجماهير وإعلام وإدارة، لا يمكنك الاختباء بعيدًا عن هذا الضغط".