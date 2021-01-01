مواعيد أبرز مباريات الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني

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كشفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” اليوم الخميس، عن جدول الموسم الجديد للمسابقة.



وأكدت رابطة “ الليجا” أن المسابقة ستبدأ يوم 14 أغسطس المقبل، على أن تنتهي يوم 4 يونيو لعام 2023.



وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز مواعيد مباريات الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني

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