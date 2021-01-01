مواصفات هاتف ASUS ROG Phone 6 عبر منصة TENAA… ليكون أول هاتف بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 في العالم



ASUS ROG Phone 6 ASUS ROG Phone 6

لقد حصل هاتف ذكي يحمل الاسم الرمزي AI2201_B الآن على شهادة TENAA، والتي تم من خلالها الكشف عن مواصفاتها، وكان قد ظهر هاتف يحمل نفس الاسم الرمزي على منصة 3C إذ تم التأكيد عن ان الهاتف هو ROG Phone 6.



ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيظهر لأول مرة باسم ROG Phone 6 أو ROG Phone 6 Pro.



وعلى ما يبدو، يبلغ سمك الهاتف الذكي 10.39 ملم ويزن حوالي 229 جرامًا. سيحتوي الهاتف على شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة والتي تدعم معدل تحديث يبلغ 165 هرتز، ولم يتم الكشف عن دقة الشاشة ضمن القائمة. من المتوقع أن يتم تثبيت الهاتف مسبقًا مع نظام Android 12 وواجهة ROG Phone UI.

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سيعمل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الذي يعمل بتردد 3.2 جيجاهرتز، وسيتم تجهيز الجهاز بـ 18 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين الداخلي.سيتم دعم الهاتف ايضًا ببطارية ثنائية الخلية بسعة 2925 مللي أمبير لكل خلية، ويمكن أن يصل الحجم الإجمالي للبطارية إلى 6000 مللي أمبير. وكانت قد كشفت شهادة 3C أنه قد يدعم الشحن السريع بقوة 65 واط.سيتم تجهيز ROG Phone 6 بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، وسيحتوي على إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل. يحتوي الجهاز أيضًا على مستشعر لبصمات الأصابع ضمن الشاشة.لم تكشف قائمة TENAA عن صور للهاتف، ولكن تقول الشائعات أن ROG Phone 6 سيأتي بتصميم خلفي محدث.من المقرر الإعلان عن الهاتف الذكي في 5 يوليو في الصين وتايوان والولايات المتحدة، ولم يتم تحديد موعد إطلاقه بعد.