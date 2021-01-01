أسعار سلسلة Galaxy Watch 5 المسربة أنها ستكون أكثر تكلفة



Galaxy Watch 5 Galaxy Watch 5

كل شيء يبدو أكثر تكلفة في الآونة الأخيرة. بحلول الوقت الذي تصدر فيه شركة سامسونج ساعاتها الذكية الجديدة ، ستشعر بذلك بالتأكيد. تم تسريب أسعار Galaxy Watch 5 و Watch 5 Pro عبر الإنترنت اليوم. والتي تُظهر أن الساعات الجديدة ستكون أغلى من الطرازات السابقة.



يأتي التسريب بإذن من rquandt على تويتر ، الذي كان محقًا بشأن بعض التسريبات في عدة مناسبات. تم الكشف عن أسعار كل من Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro. ستتوفر Galaxy Watch 5 بمقاسات 40 مم و 44 مم بينما سيتم تقديم Galaxy Watch 5 Pro بحجم واحد 45 مم فقط.



يقال إن Galaxy Watch 5 مقاس 40 مم سيكلف 300 و 350 يورو لطرازي بلوتوث و LTE على التوالي. تشمل خيارات الألوان الذهب الوردي والرمادي والفضي. توقع أن تدفع 350 يورو و 400 يورو لطرازات بلوتوث و LTE من Galaxy Watch 5 مقاس 44 مم ، والتي ستكون متوفرة بألوان الأزرق والرمادي والفضي.

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ستتوفر Galaxy Watch 5 Pro بحجم 45 مم فقط. سيكلف طرازا بلوتوث و LTE 490 يورو و 540 يورو على التوالي. سيكون متاحًا باللون الأسود ، وكما ذكرنا حصريًا ، التيتانيوم. توقع أسعارًا في نطاق مماثل في الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم.هذه زيادة كبيرة في الأسعار ولن تجعل العملاء سعداء للغاية. ما هو شعورك حيال الزيادة المتوقعة في سعر Galaxy Watch 5 والتغييرات التي تجريها سامسونج عليها؟ هل ستشتري الساعة الجديدة بهذا السعر؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات أدناه.