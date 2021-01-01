أسعار سلسلة Galaxy Watch 5 المسربة أنها ستكون أكثر تكلفة

كل شيء يبدو أكثر تكلفة في الآونة الأخيرة. بحلول الوقت الذي تصدر فيه شركة سامسونج ساعاتها الذكية الجديدة ، ستشعر بذلك بالتأكيد. تم تسريب أسعار Galaxy Watch 5 و Watch 5 Pro عبر الإنترنت اليوم. والتي تُظهر أن الساعات الجديدة ستكون أغلى من الطرازات السابقة.
يأتي التسريب بإذن من rquandt على تويتر ، الذي كان محقًا بشأن بعض التسريبات في عدة مناسبات. تم الكشف عن أسعار كل من Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 5 Pro. ستتوفر Galaxy Watch 5 بمقاسات 40 مم و 44 مم بينما سيتم تقديم Galaxy Watch 5 Pro بحجم واحد 45 مم فقط.
يقال إن Galaxy Watch 5 مقاس 40 مم سيكلف 300 و 350 يورو لطرازي بلوتوث و LTE على التوالي. تشمل خيارات الألوان الذهب الوردي والرمادي والفضي. توقع أن تدفع 350 يورو و 400 يورو لطرازات بلوتوث و LTE من Galaxy Watch 5 مقاس 44 مم ، والتي ستكون متوفرة بألوان الأزرق والرمادي والفضي.
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