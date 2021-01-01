واتساب يعمل على رموز تعبيرية أكبر حجمًا للقلب ، لتحديث مستقبلي

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واتساب

ميزة جديدة قيد التطوير لمستخدمي واتساب على نظام أندرويد. بعد إتاحة الرموز التعبيرية المتحركة للقلب النابض لبعض مستخدمي iOS في الإصدار التجريبي في يناير ، قام واتساب بسرعة بإيقاف هذه الميزة في غضون أسابيع قليلة. في حين أن سبب تعطيل الميزة لمستخدمي iOS غير معروف ، فإن مستخدمي واتساب على أندرويد الذين أرادوا نفس الميزة سيكونون سعداء بمعرفة أنها قد تصل قريبًا في المستقبل القريب.

نظرًا لأن ميزة الرموز التعبيرية للقلب المتحركة لمستخدمي واتساب على نظام أندرويد قيد التطوير ، فلا يوجد موعد نهائي لموعد وصول هذه الميزة. وفقًا لـ WABetaInfo ، فإن الميزة قيد التنفيذ ولكنها ليست جاهزة للإصدار لمختبري الإصدار التجريبي.

حسب لقطة الشاشة المشتركة ، يمكنك رؤية رموز تعبيرية للقلب بألوان مختلفة. ومع ذلك ، لعرض الرسوم المتحركة ، يجب أيضًا تمكين الميزة لمستلم الرسالة. بالنسبة لمستخدمي iOS ، لا يوجد وضوح فيما إذا كان سيتم إعادة إصداره أم لا.

يعمل واتساب على رموز تعبيرية أكبر حجمًا للقلب ، لتحديث مستقبلي

على الرغم من أن هذه الميزة قد تبدو جديدة جدًا لمستخدمي تطبيق واتساب ، إلا أن تطبيق تيليجرام لديه بالفعل هذه الميزة لبعض الوقت الآن. في الواقع ، يتيح لك تيليجرام تحويل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى ملصقات ، مما يجعل التفاعلات أكثر متعة. ومع ذلك ، من الجيد أن نرى أن واتساب يحاول على الأقل الغوص في عالم الرموز التعبيرية المتحركة.

المصدر: tech1new

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