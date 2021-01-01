تكشف سامسونج عن ISOCELL HP3 ، مستشعر الكاميرا الثاني بدقة 200 ميجابكسل

بعد إطلاق أول مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل للهواتف الذكية قبل عشرة أشهر ، كشفت سامسونج عن مستشعر الكاميرا الثاني بدقة 200 ميجابكسل. ISOCELL HP3 هو أحدث مستشعر كاميرا للشركة بدقة 200 ميجابكسل ، ولكنه مرتبط كنموذج أقل من ISOCELL HP3 نظرًا لصغر حجمه.
ISOCELL HP3 عبارة عن مستشعر كاميرا مقاس 1 / 1.4 بوصة بدقة 200 ميجابكسل وحجم بكسل أصلي 0.56 ميكرومتر. وبالمقارنة ، فإن ISOCELL HP1 عبارة عن مستشعر مقاس 1 / 1.22 بوصة مع 0.64 ميكرومتر بكسل. تقول شركة سامسونج أن تقليل حجم البكسل بنسبة 12? يسمح للمستشعر الجديد بتلائم المزيد من الأجهزة ، وتشغل الوحدة مساحة أقل بنسبة 20?. يمكنه التقاط صور 14 بت لدعم ما يصل إلى 4 تريليون لون.
يتميز أحدث مستشعر 200 ميجابكسل من سامسونج أيضًا بآلية التركيز التلقائي Super QPD. تتمتع جميع وحدات البكسل في ISOCELL HP3 بقدرات ضبط تلقائي للصورة. تستخدم عدسة واحدة فوق أربعة بكسلات متجاورة لاكتشاف اختلافات الطور في كلا الاتجاهين الأفقي والرأسي. يقال إنه يؤدي إلى ضبط تلقائي للصورة أسرع وأكثر دقة.
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