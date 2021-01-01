Galaxy Tab A 10.1 يحصل على التحديث الأمني لشهر يونيو 2022

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صورة الخبر: Galaxy Tab A 10.1
Galaxy Tab A 10.1

أصدرت شركة سامسونج التحديث الأمني ??لشهر يونيو 2022 لجهاز Galaxy Tab A 10.1. تلقت الأجهزة اللوحية الأخرى متوسطة المدى ، بما في ذلك Galaxy Tab Active Pro و Galaxy Tab A7 10.4 التحديث قبل بضعة أيام.

يحتوي آخر تحديث لبرنامج Galaxy Tab A 10.1 على إصدار البرنامج الثابت T515XXU8CVF1. التحديث متاح حاليًا في الأرجنتين والبرازيل. يمكن للبلدان الأخرى الحصول على التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.

يعمل التحديث الأمني ??لشهر يونيو 2022 على إصلاح أكثر من 60 ثغرة أمنية في الخصوصية والأمان. يمكن أن يتضمن التحديث أيضًا إصلاحات عامة للأخطاء وتحسينات لاستقرار الجهاز.

إذا كنت من مستخدمي Galaxy Tab A 10.1 (LTE) في أي من البلدان المذكورة في هذه المقالة ، فيمكنك تنزيل آخر تحديث للبرنامج وتثبيته. يمكنك التوجه إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والنقر فوق تنزيل وتثبيت لتنزيل البرنامج.

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المصدر: tech1new

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