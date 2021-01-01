الرئيس التنفيذي لشركة آبل ، يلمح إلى سماعة AR / VR



سماعة AR / VR سماعة AR / VR

أجرى الرئيس التنفيذي تيم كوك هذا الأسبوع مقابلة مع صحيفة China Daily ، حيث علق مرة أخرى على مستقبل الواقع المعزز وألمح صراحةً إلى عمل آبل على سماعة رأس AR / VR. التفاصيل في هذا المنشور.



قال كوك إن شركة آبل متحمسة للفرص المتاحة مع الواقع المعزز ، وهو ليس بعيدًا جدًا عن التعليقات السابقة التي أدلى بها ، لكنه ذهب ليقول إن على الناس أن "يظلوا على اطلاع" لمعرفة ما تقدمه آبل.



يقول تيم كوك:

قد يعجبك أيضا...

أنا متحمس للغاية بشأن الواقع المعزز كما تعلمون ، والشيء الحاسم لأي تقنية بما في ذلك الواقع المعزز هو وضع البشرية في صميمها. وهذا ما نركز عليه كل يوم. في الوقت الحالي ، كمثال ، لدينا أكثر من 14000 تطبيق ARKit في App Store ، والتي توفر تجارب AR لملايين الأشخاص حول العالم.أعتقد أنه بالرغم من ذلك ، ما زلنا في بدايات كيفية تطور هذه التكنولوجيا. لا يمكنني أن أكون أكثر حماسة بشأن الفرص التي رأيناها في هذا المكان ، وابق على اتصال وسترى ما لدينا لتقديمه.على الرغم من أن شركة آبل لم تؤكد عملها على جهاز يمكن ارتداؤه بتقنية AR / VR ، إلا أن الشائعات تدور حوله منذ سنوات. من المتوقع أن تقدم سماعة آبل تقنية الواقع المختلط ، مع قناع منحني وشبكة ناعمة تلائم الوجه. ستكون أخف من سماعات الرأس الأخرى في السوق ، وستستخدم حزامًا شبيهًا بساعة آبل لتثبيتها في مكانها.يشاع أن سماعة الرأس تحتوي على شاشتي 4K micro-OLED ، و 15 وحدة كاميرا ، ومعالجات قوية مكافئة لشرائح M-series ، وإمكانيات تتبع العين ، ودعم إيماءات اليد ، والصوت المكاني. عند إطلاقها ، قد تكلف سماعة الرأس حوالي 3000 دولار.من المتوقع أن تطرح شركة آبل سماعة الرأس في أقرب وقت في العام المقبل ، وقد قامت بالفعل بعرضها على أعضاء مجلس الإدارة ، مما يشير إلى أنها تقترب من الانتهاء.