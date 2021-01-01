مايكروسوفت تضيف ميزة تركز على الخصوصية إلى Windows 11 تسمى تدقيق الخصوصية

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صورة الخبر: Windows 11
Windows 11

تضيف مايكروسوفت ميزة تركز على الخصوصية إلى Windows 11 تسمى تدقيق الخصوصية. ستخبر هذه الميزة المستخدمين بالتطبيقات التي تصل إلى كاميرا الكمبيوتر والميكروفون والمزيد من مكونات الأجهزة التي تعتبر حساسة ويمكن أن تتسبب في إثارة مخاوف تتعلق بالخصوصية إذا تم اختراقها. التفاصيل في هذا المنشور.

سلط نائب رئيس نظام التشغيل Microsoft OS الأمن والمؤسسات مؤخرًا ، ديفيد ويستن ، الضوء مؤخرًا على ميزة تدقيق الخصوصية الجديدة ، والتي ستساعد الأشخاص على رؤية تاريخ الأجهزة "الحساسة" التي يتم الوصول إليها من خلال التطبيقات المختلفة المتاحة. سيساعد هذا الأشخاص على تتبع أذونات الأجهزة الممنوحة للتطبيق بحيث يمكن إجراء المزيد من التغييرات.

تشبه ميزة Windows 11 هذه تقرير خصوصية تطبيقات آبل ، والذي تم إطلاقه مع iOS 15 العام الماضي. تتيح هذه الوظيفة للأشخاص معرفة نوع الأذونات التي حصلت عليها التطبيقات. تم تقديم هذا مؤخرًا لمتجر Google Play باعتباره قسم أمان البيانات.

ستوفر ميزة تدقيق الخصوصية في Windows 11 أيضًا معلومات حول البيانات التي تم جمعها بواسطة التطبيقات. يتضمن ذلك ما إذا كانوا قد تمكنوا من الوصول إلى لقطات الشاشة والرسائل وبيانات الموقع والمزيد أم لا.

يجب أن تعلم أن ميزة Windows 11 الجديدة ستكون متاحة في البداية كاختبار وستصل في النهاية إلى جميع المستخدمين. إنه جزء من قناة Dev. إذا كنت من مستخدمي Insider ، فيمكنك التوجه بسهولة إلى خيار أذونات التطبيق في إعدادات الخصوصية والأمان للوصول إلى الميزة. يبقى أن نرى متى سيكون متاحًا لجميع المستخدمين. سنخبرك بمجرد حدوث ذلك ، فابق على اتصال.

المصدر: tech1new

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