تعرف على كيفية تحرير الرسائل على iOS 16



iOS 16 iOS 16

تستعد شركة آبل لإصدار عدد كبير من الميزات الجديدة لمستخدمي آيفون مع نظام التشغيل iOS 16 .



سيتمكن مستخدمو آيفون من تحرير رسائلهم بعد إرسالها، سيتمكنون أيضًا من إلغاء إرسال رسالة أو حذفها.



تعمل ميزة تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسال الرسالة، يتم تمييز الرسائل التي تم تغييرها من قبل المستخدمين بعلامة "محررة."، بالإضافة إلى ذلك ، إذا قام مستخدم بتحرير رسالة باستخدام iOS 16 ، فلن تكون التغييرات مرئية للمستخدمين الذين لديهم إصدارات أقدم من iOS.

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كيفية تحرير الرسائل على iOS 16؟توجه إلى تطبيق الرسائل على iPhone أو iPadافتح المحادثة التي تحتوي على رسالة تتطلب التعديلحدد موقع الرسالة واضغط عليها لفترة طويلةمن القائمة المنسدلة التي تظهر ، حدد "تحرير"قم بإجراء تغييرات على الرسالة وانقر على أيقونة التجزئة الزرقاء