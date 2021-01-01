تعرف على كيفية تحرير الرسائل على iOS 16

تستعد شركة آبل لإصدار عدد كبير من الميزات الجديدة لمستخدمي آيفون مع نظام التشغيل iOS 16 .
سيتمكن مستخدمو آيفون من تحرير رسائلهم بعد إرسالها، سيتمكنون أيضًا من إلغاء إرسال رسالة أو حذفها.
تعمل ميزة تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسال الرسالة، يتم تمييز الرسائل التي تم تغييرها من قبل المستخدمين بعلامة "محررة."، بالإضافة إلى ذلك ، إذا قام مستخدم بتحرير رسالة باستخدام iOS 16 ، فلن تكون التغييرات مرئية للمستخدمين الذين لديهم إصدارات أقدم من iOS.
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