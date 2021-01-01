تؤجل ناسا انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية.. لهذا السبب

أعلنت وكالة ناسا أنها قررت تأجيل موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية.
وجاء في بيان صادر عن الوكالة "قررت الوكالة تأجيل موعد انفصال مركبة Cygnus عن المحطة الفضائية الدولية، وذلك للقيام بمحاولة أخرى لتعديل مدار المحطة بالاعتماد على المحركات النفاثة للمركبة، نخطط لإجراء محاولة تعديل المدار في 25 يونيو الجاري".
وأضاف البيان "قررنا سابقا أن انفصال Cygnus عن المحطة سيتم في 23 يونيو، لكن الأمر تأجل على الأغلب إلى الـ 28 من هذا الشهر، سنناقش هذا الأمر مع شركائنا الدوليين".
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