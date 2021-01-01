تنطلق في مصر قريبا سيارة كورية جديدة من سانج يونج

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صورة الخبر: سانج يونج
سانج يونج

خلال الفترة القادمة سيقدم وكيل سانج يونج في مصر موديل جديد من فئة SUV، وهي سيارة توريس الجديدة كليا، والتي تعتبر أول سيارة SUV متوسطة الحجم تنتجها الشركة الكورية وتعتبر أكبر حجما من سيارة سانج يونج كوراندو.

وستطرح شركة عربيات باعتبارها وكيلا لسيارات سانج يونج في مصر هذا الموديل الجديد قبل نهاية عام 2022 الحالي، بالإضافة إلى نسخة كهربائية من السيارة خلال عام 2023 القادم.

ويتوقع أن يتم تقديم السيارة بنفس المحرك الذي تطرحه الشركة مع هذه السيارة في الاسواق الأخرى، وهو محرك بنزين 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 170 حصان تقريبا وعزم 285 نيوتن متر.

المصدر: التوكيل

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