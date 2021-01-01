تؤكد فورد رسمياً خبر إلغاء فوكس بعد انتهاء الجيل الحالي

المربع نت – انتشرت شائعات إيقاف موديل فورد فوكس خلال الأشهر الماضية من مجلات السيارات العالمية في ظل تغير أولويات فورد، والآن تأكدنا بالفعل من توقف إنتاج السيارة بالكامل في عام 2025.
ولا تنوي فورد تطوير جيل جديد للسيارة في ظل تركيزها على خططها الكهربائية القادمة، وأكد رئيس فورد أوروبا، ستيوارت رولي، خبر إلغاء فوكس بالفعل بحلول 2025.
كما وضحت الشركة أنها تدرس بيع مصنع Saarlouis الذي ينتج موديل فوكس حالياً في ألمانيا لشركات سيارات أخرى بعد توقف إنتاج الموديل خلال ثلاثة أعوام، ولكن لم تحسم الشركة خططها بعد في هذا الجانب.
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