تكشف هوندا داخلية CR-V الجيل الجديد وتؤكد موعد التدشين

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صورة الخبر: هوندا CR-V
هوندا CR-V

المربع نت – هوندا سي آر في هي واحدة من أنجح الموديلات في الولايات المتحدة وعدة أسواق رئيسية أخرى، وستحصل السيارة قريباً على جيل جديد كلياً، وأكدت هوندا على موعد تدشينه الأمريكي يوم 12 يوليو.

وتعهدت هوندا بأن تكون السيارة “أكثر رياضية وعصرية” بلمسات أكثر فخامة وداخلية أوسع من الجيل الحالي، وكشفت هوندا بالفعل عن صورة رسمية للداخلية “المتطورة تقنياً”، ونلاحظ على الفور التشابهات الواضحة مع موديل سيفيك الجديد.

ونرى شاشة ترفيهية طافئة بتصميم مماثل لشاشة سيفيك، ولوحة عدادات رقمية جديدة، غالباً أكبر من اللوحة الحالية، ونرى ناقل حركة تقليدي، وزخرفات ألمنيوم وأخرى سوداء مصقولة، وجلود مثقوبة للمقاعد، وشاحن لاسلكي للجوال، ومزايا أخرى.

نتوقع استلام السيارة لمحرك 1.5 لتر تيربو 4 سلندر، غالبا بمستويات أداء أعلى من المحرك الحالي بقوة 193 حصان وعزم 242 نيوتن متر، وستحصل على محرك هايبرد أكثر قوة وأمتع في تجربة القيادة وفق تصريحات هوندا، وسنعلم المزيد خلال أيام.

المصدر: المربع نت

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