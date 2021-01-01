يظهر لأول مرة أثناء اختباره هوندا اكورد 2024 الجيل الجديد كلياً



هوندا اكورد 2024 هوندا اكورد 2024

المربع نت – تظل هوندا متمسكة بقوة بفئة السيدان، مع رصد الجيل الحادي عشر الجديد كلياً لموديل اكورد لأول مرة أثناء اختباره في الطرق العامة.



وتبدو السيارة مشابهة بشكل عام لاكورد الحالية، بسقف طويل مائل، ونفس تصميم الهيكل العام، ولكن نتوقع مقدمة وخلفية جديدتين، ونلاحظ مصابيح أمامية أنحف، وشبك أمامي أكبر بعض الشيء.



كما نلاحظ بعض التحديثات الجمالية في الخلفية كذلك، وإن كانت معظمها تحديثات مؤقتة قد تتغير مع الموديل النهائي، ويبدو أن السيارة احتفظت بأبعادها الحالية بدون تغيير يُذكر.

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ونتوقع انتقال نفس المنصة والمحركات الحالية التي تشمل محرك 1.5 لتر توربو وآخر 2.0 لتر توربو، ومحرك هايبرد 2.0 لتر، ولكن بتحديثات لأرقام الأداء بالطبع وتحديثات أخرى للصرفية وأنظمة التوجيه والتعليق، ومن المتوقع تدشين السيارة في بداية 2023 وطرحها كموديل 2024.