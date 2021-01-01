يظهر لأول مرة أثناء اختباره هوندا اكورد 2024 الجيل الجديد كلياً

المربع نت – تظل هوندا متمسكة بقوة بفئة السيدان، مع رصد الجيل الحادي عشر الجديد كلياً لموديل اكورد لأول مرة أثناء اختباره في الطرق العامة.
وتبدو السيارة مشابهة بشكل عام لاكورد الحالية، بسقف طويل مائل، ونفس تصميم الهيكل العام، ولكن نتوقع مقدمة وخلفية جديدتين، ونلاحظ مصابيح أمامية أنحف، وشبك أمامي أكبر بعض الشيء.
كما نلاحظ بعض التحديثات الجمالية في الخلفية كذلك، وإن كانت معظمها تحديثات مؤقتة قد تتغير مع الموديل النهائي، ويبدو أن السيارة احتفظت بأبعادها الحالية بدون تغيير يُذكر.
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