استقرار أسعار اليوم 23 يونيو الأسماك في سوق العبور



اسعار الأسماك اسعار الأسماك

شهدت أسعار الأسماك حالة استقرار فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم الخميس 23 يونيو 2022 .



وتنشر « بوابة أخبار اليوم » الأسعار حيث يضاف إلى السعر المعلن من 3 - 4 جنيهات على سعر الكيلو في أسواق التجزئة.



وسجل كيلو السمك البلطي1 يتراوح مابين 31 إلى 35 جنيها.

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والسمك البلطي نمرة 2 يتراوح من 25 إلى 29 جنيها .ويتراوح سعر البلطي الأسواني ما بين 20 إلى 40 جنيهًا.وفيليه أسماك البلطي من 30 إلى 160 جنيهاتوقشر بياض من 65 إلى 115 جنيهًا للكيلو .وسجل سمك البياض بحيرة ناصر من 30 إلى 50 جنيهًا،فيما بلغ سعر سمك الماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا .وتراوح سمك الوقار بين 80 إلى 100 جنيهًا.وتراوح سعر كيلو سمك موزة ما بين 48 إلى 55 جنيهًا .وسجل سعر الجمبري الجامبو من 400 إلى 450 جنيها.والجمبري نمرة 1 من 300 إلى 350 جنيهًاوالجمبري نمرة 2 من 200 إلى 250 جنيهًاوالجمبري المجمد من 90 إلى 170 جنيهًاوسعر سمك البرانيس الاسكندراني من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلوأما القراميط فتراوح سعرها ما بين 10 الى 20 جنيهًا،وسعر المكرونة السويسي من 50 الى 66 جنيهًا،وتراوح سعر سمك البوري الممتاز ما بين 60 إلى 76 جنيهًا .وسعر الدنيس تراوح ما بين 100 إلى 160 جنيهًا.وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و 130 جنيها.وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 120 جنيهات و 200 جنيها.وتراوح سعر سمك موسى من 90 الى 150 جنيهًاوتراوح سعر اسماك السردين المجمد من 20 إلى 30 جنيهًا .ومن جانبه قال الدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تطوير بحيرات مصر الطبيعية وإعادتها إلى سابق عهدها قبل خمسة عهود كان بمثابة حرب خاضتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الثروة السمكية لإزالة التعديات وتطهير بحيرات مصر وخاصة بحيرة المنزلة التى كانت مأوى للخارجين عن القانون من البلطجية وتجار السلاح والمخدرات.وأشار رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية إلى أن أهم مكاسب تطوير بحيرة المنزلة أنها ساهمت في زيادة الإنتاج السمكي للبحيرة وتنوعه ورفع كفاءتها وخفض نسب التلوث التى كانت في أعلى معدلاتها نتيجة الصرف الصحى وعدم حركة المياه و تحسين الهواء وخفض مخاطر الإصابة بالأمراض وتنويع الثروة السمكية.