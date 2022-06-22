استقرار أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم بمستهل تعاملات «الخميس»



اسعار الذهب اسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 23 من يونيو، في مستهل التعاملات بالسوق المحلية، وعلى الصعيد العالمي سجل سعر الأوقية 1839 دولار.



أسعار الذهب اليوم

وتسيطر على أسعار الذهب اليوم أسواق الذهب والمجوهرات حالة من الارتباك وعدم الاستقرار بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، علاوة على استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم، وكذلك مدى حجم الطلب على المعدن الأصفر، السلعة التي يعتبرها الكثيرين ملاذا آمن، مما ينعكس على سعر الذهب اليوم.



أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب اليوم بمستهل تعاملات اليوم بالسوق المحلية وفقا لـ «Egypt gold price» كالتالي:

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أسعار الذهب اليومسجل عيار 21 سعر 1008 جنيه للجرام، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 نحو 864 جنيهًا للجرام، وعيار 24 نحو 1152جنيهًا للجرام، وعيار 14 نحو 672 جنيها، وعيار12 سجل 576، وسجل سعر الجنيه الذهب 8064 جنيهاً، وذلك دون المصنعية.ويضاف إلى سعر الجرام بمحال الذهب والمجوهرات سعر المصنعية، والتي تختلف من تاجر لآخر، ومن محافظة إلى أخرى، بحسب حجم وشكل كل قطعة ذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية ما بين 3 إلى 7% تقريبا من سعر الجرام.أسعار الذهب اليومتشهد أسعار الذهب العالمية اليوم حالة من التوتر وعدم الاستقرار بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع نسبة التضخم، إضافة إلى تأثر أسعار المعدن الأصفر بسعر الدولار، وقرارات رفع سعر الفائدة، وجميعها عوامل تؤثر على سعر الذهب اليوم.ورغم حالة التوتر التي تشهدها أسواق الذهب العالمية والمحلية يظل المعدن الأصفر ملاذًا آمنا ومخزنا هاما للقيمة يجذب إليه المستثمرين، حيث أنه يعد أفضل وعاء استثماري وأهم مخزن للقيمة.