كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني: الأزمة الاقتصادية مستمرة ولا توقعات بنهايتها قريبا



وزير مالية ألمانيا وزير مالية ألمانيا

قال كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني، إن الأزمة الاقتصادية مستمرة لبعض الوقت ولا توقعات بنهايتها قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.



وفى سياق متصل، أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن شراكة ألمانيا مع روسيا لا يمكن تصورها في المستقبل المنظور.



وقال المستشار الألماني، إن الشراكة مع روسيا، كما قُدمت في الرؤية الاستراتيجية لعام 2010، حيث تم تحديد ذلك كهدف للعلاقات الثنائية، ومن المستحيل تخيلها في المستقبل المنظور.

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وفى وقت سابق، أكدت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بشأن منع الإبادة الجماعية، "أليس نديريتو"، أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية فى أوكرانيا إلا عن طريق محكمة مختصة.وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قالت "نديريتو" في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، إنه بدون صلاحيات قضائية أو شبه قضائية، لا يمكن لمكتبها أن يحدد ما إذا كانت حالات معينة، سواء كانت في الوقت الحاضر أو في الماضي، تعتبر جرائم إبادة جماعية دولية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.من جانبها، أشارت رئيس مركز الحكومة الأوكرانية للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، "ليوبوف تسيبولسكا"، إلى أن هناك بالفعل العديد من الضحايا في هذه الأزمة لكنه من غير المرجح التمكن من إحصائهم بدقة.