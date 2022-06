يهزم صاحب مطعم فى أستراليا تمساحا ضخما بـ"طاسة"..

يهزم صاحب مطعم فى أستراليا تمساحا ضخما يهزم صاحب مطعم فى أستراليا تمساحا ضخما

يعانى البعض من فوبيا الخوف من الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب، والتى تدفعهم للهروب من أمامهم، رغم أن أغلبها لن تكون عدوانية، ولكن ماذا يحدث إذا وجدت نفسك أمام تمساح، هذا بالضبط ما حدث مع رجل عجوز، في المقاطعة الشمالية من استراليا، حيث هجم التمساح على الرجل، الذى لم يجد ما يدافع به عن نفسه سوى مقلاة.



قال صاحب الواقعة، إن الحيوان دائما ما يكون بحاجة إلى "درس" قاسى، وما كان يجب أن أخاف أو أن أتراجع أمام التمساح، صاحب الـ 2.5 متر، فقمت بضربة مرتين على أنفه، فكانتا كافيتين ليتراجع ويعود من حيث أتى.



The rugged outdoorsman said the confrontation began when the beast wandered too close to the iconic venue and became aggressive (pictured)

وقال هانسن لصحيفة "ديلي ميل"،"لن أقول إنه حدث يومى، لكن يجب أن أبقى آمنا وأفعل ما بوسعى، فالمواجهة بدأت عندما تجول التمساح بالقرب من المطعم ، فقد غامرت بالنزول إلى النهر للتأكد من أن مساحة الزوار آمنة.تباينت ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعى، على ما قام به هانسن، حيث هتف البعض بشجاعته وزعم آخرون أنه كان يخاطر بشدة وغير ضرورية.