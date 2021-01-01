فجر اليوم..كوكب المريخ وعنقود الثريا يزينان سماء مصر والوطن العربي

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يرصد بسماء مصر والوطن العربي، قبل شروق الشمس اليوم الخميس، عنقود الثريا أعلى اليسار أو 5.5 درجة إلى الشمال السماوي، من كوكب الزهرة، بالأفق الشمال الشرقي، بحسب الجمعية الفلكية في جدة، على صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، منذ قليل.



هناك حاجة لاستخدام المنظار لرصد الثريا

وأكدت الجمعية الفلكية في جدة، أن هناك حاجة لاستخدام المنظار لرصد الثريا؛ إذ سيظهران في نفس مجال الرؤية، وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كوني.



كما يرصد بسماء مصر والوطن العربي، قبل شروق الشمس، صبيحة اليوم الخميس، اقتران القمر بكوكب المريخ؛ إذ سيفصل بينهما حوالي 2 درجة بالأفق الجنوبي الشرقي، في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة.

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المشتري الكوكب الأكبر في نظامنا الشمسيويعد كوكب المشتري، أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، ويبلغ قطر كوكب المشتري 140 ألف كيلومتر، ويمكن اصطفاف أكثر من 20 كوكبًا، بحجم كوكب المريخ، جنبًا إلى جنب أمام كوكب المشتري، لذلك يبدو كوكب المشتري دائمًا ساطعًا؛ لأنه كبير جدًا، لكن الحال ليس كذلك بالنسبة للمريخ الصغير، الذي يرتبط لمعانه بقربه أو بعده من الأرض.وكان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القوي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كشف حقيقة وجود قمامة فوق سطح كوكب المريخ، قائلا: «الصور المتداولة قد تكون حقيقية، لكنها حاليا في طور التحليل والتأكد من حقيقتها من المختصين والمهتمين مجال الفضاء».وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد سباقا وديا بين جميع الدول المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء لاستطلاع واكتشاف كوكب المريخ: «دول عديدة أرسلت للمريخ مراكب فضائية لاستكشافه، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين والإمارات العربية».وأضاف: «المجهودات التي تتم تهدف إلى اكتشاف ومعرفة الفضاء والمريخ، وحقيقة قرب كوكب المريخ من الأرض، خاصة بعد ظهور شواهد ودراسات تشير إلى وجود مياه على سطح كوكب المريخ، والتأكد من حقيقة وجود مسارات بديلة للحياة وموارد طبيعية خارج كوكب الأرض».