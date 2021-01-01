يقترب مذنب عملاق من الأرض خلال أيام.. «كرة ثلجية كونية»



مذنب عملاق مذنب عملاق

من المرتقب أن يقترب مذنب جليدي عملاق من نظامنا الشمسي الداخلي في وقت قريب جدا، إذ يقول العلماء إنه في مساء يوم 14 يوليو المقبل، قد يرى عشاق علم الفلك واحدة من أكبر «كرات الثلج الكونية» المعروفة تمر في الفضاء.



يظهر المذنب الذي أطلق عليه العلماء اسم C / 2017 K2 داخل النظام الشمسي الداخلي بسرعة حوالي 615 كم / ثانية، ومع ذلك، حتى في أقرب نقطة له من الأرض، سيظل بعيدا بما يكفي لدرجة أننا نحتاج على الأرجح إلى تلسكوب لرؤيته، بحسب «ذا صن».



ما هي المذنبات؟

المذنبات هي كرات ثلجية كونية من الغازات المتجمدة والصخور والغبار، بحسب وكالة ناسا، وهي مصنوعة من بقايا تكوين النظام الشمسي، وعندما يقترب مذنب من الشمس، فإنه يشكل ذيلًا مكونًا من جزيئات الغاز والغبار التي تتجه بعيدًا عن النجم الكبير.

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معلومات عن المذنب C / 2017 K2اكتشف العلماء C / 2017 K2 في مايو 2017، على مسافة خارج مدار زحل عندما كان على بعد حوالي 2.4 مليار كيلومتر من الشمس، وكشفت وكالة ناسا أنه يسافر منذ ملايين السنين من موطنه في «سحابة أورت»، وهي منطقة تقع على حافة نظامنا الشمسي.تحتوي «سحابة أورت» على مئات المليارات من المذنبات، ومع ذلك فإن K2 هو واحد من أكبر المذنبات التي رصدها العلماء على الإطلاق، إذ يبلغ عرض ذيل K2 ما بين 81000 و500000 ميل، ومنذ يوليو 2007، يدور في كوكبه «دراكو»، على بعد حوالي 309 سنة ضوئية من الأرض.كيفية مشاهدة المذنبأفضل اختيار لمشاهدة K2 عند مروره هو المشاهدة عبر الإنترنت عبر المراصد العامة، مثل مشروع التلسكوب الافتراضي، وقد يشارك موقع ناسا في مدار المذنب أيضًا.إذا كنت من هواة الفلك ولديك تلسكوب صغير، قد تتمكن من مشاهدته بنفسك، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، وهو أنه إذا كنت مهتمًا برؤية K2، فإن 2022 هو العام الوحيد الذي يمكنك القيام بذلك فيه، وذلك لأن مدار المذنب طويل جدًا لدرجة أنه لن يقترب من الأرض مرة أخرى إلا بعد بضعة ملايين من السنين.