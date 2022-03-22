تفاصيل .. تطور منظومة المدارس الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات

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أوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تطوير نظام الدراسة بمدارس التعليم الفني (الخمس سنوات) ليتوافق مع ما يتم من جهود لتطوير التعليم الفنى حسب ما تتطلبه المادة 20 من دستور 2014، وعلى وجه الخصوص تنفيذ استراتيجية تطوير المناهج لتصبح قائمة علي منهجية الجدارات المهنية.



وتهدف الجدارات المهنية إلى تحقيق الارتباط بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك فتح الطريق أمام خريجي التعليم الفني لاستكمال دراستهم الجامعية وخصوصًا فى الجامعات التكنولوجية التى أنشأت خصيصًا لاستقطاب خريجى التعليم الفني للدراسة بها حيث تستهدف أن يكون 80% من طلابها من خريجى التعليم الفني.







وقال مجاهد، إن القرار الوزاري رقم 42 الصادر بتاريخ 22-3-2022 هو نتيجة لدراسات تفصيلية ودقيقة تمت على مدى السنوات الثلاث الماضية لنظام مدارس الخمس سنوات من أجل مراجعة المناهج الحالية لهذه المدارس، ومقارنة البرامج الدراسية الحالية بها بالمناهج المطورة وفقًا لمنهجيه الجدارات المهنية، وبحث إمكانية التحاق خريجيها بالجامعات التكنولوجية.



ونشرت نتائج الدراسة فى ورقة بحثية بمؤتمر كلية التربية جامعة عين شمس عام 2020، وقد أوضحت هذه الدراسات ما يلي:



• عدم تطوير مناهج مدارس الخمس سنوات وأساليب الدراسة بها لفترات طويلة تصل لعشرات السنوات في بعض المدارس.

