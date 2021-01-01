نصب على موكله فى 3 ملايين جنيه .. السجن المشدد 10 سنوات لمحام

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السجن المشدد 10 سنوات لمحام


قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة محامى بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة تزوير إيصالات سداد رسوم قضائية للنصب على موكله.

وتبين من التحريات أن أحد الأشخاص وهو مقيم في السعودية اوكل للمحامى المتهم لاقامة بعض القضايا فطلب منه المتهم بضرورة تحويل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه مقابل رسوم قضائية حتى يتمكن من إقامة تلك الدعاوى، فقام المتهم بتزوير تلك المحررات واستولى على أموال موكله.

وكشف التحريات والتحقيقات أن المتهم، اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية 3 إيصالات سداد، والمنسوب صدورها لوزارة المالية وأمر تقديم الرسوم والمنسوب صدورها لمحكمة استئناف القاهرة ،كما قام المتهم بتقليد خاتم شعار الجمهورية لإحدى الجهات الحكومية وزارة المالية ومحكمة استئناف القاهرة، واستعمل تلك المحررات المزورة وقدمها لموكله المجنى عليه مع علمه بتزوير ها، تم القبض على المتهم واحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير ،واحالته لمحكمة الجنايات التى قضت بسجنه 10 سنوات.

المصدر: youm7

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