انتبه لها ..مشروبات لـ«زيادة وإنقاص الوزن»..



زيادة الوزن زيادة الوزن

عندما يتبع أحدنا حمية أو أحد الأنظمة الغذائية لـ«إنقاص الوزن» غالباً ما يشغل تفكيره طبيعة الطعام الذي يجب تناوله، ولكن لا يفكر في مشروبات تخسيس الوزن.



وتتحدث الإحصائيات عن أن المشروبات تمثل 50% من السعرات الحرارية التي يحصل عليها الفرد، ولذلك فاختيار المشروب المناسب قد يؤثر على عملية الأيض والشهية بما يقود في النهاية لـ«إنقاص الوزن».



مشروبات إنقاص الوزن

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استبدال المياة الغازية بالماء يقلل مئات من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة يومياً، ولا يقف أثرها في إنقاص الوزن عند ذلك، بل إن تناول كوبين من الماء قبل الوجبة يساعد على الشعور بامتلاء المعدة سريعاً وبهذا لا يأكل المرء كثيراً.كما أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول كميات كافية من الماء يوميًا (على الأقل 8 أكواب يوميًا) له تأثير إيجابي على عملية الأيض، كما أنه لو تناول الفرد 17 أونص من الماء يومياً يزداد معدل الأيض أو معدل الحرق 30 % لدى كل من السيدات والرجال، ويبدأ هذا التأثير بعد 10 دقائق من تناول الماء ويصل الى قمته بعد 30-40 دقيقة.كما أثبتت الدراسات أنه على مدار العام إذا استمر الفرد في تناول لتر ونصف من الماء يومياً سيحرق الجسم 17,400 سعر حراري إضافية، أى ما يقدر بخمس باوندات (2,5 كجم).العصائر الطبيعيةتحتوي عصائر الفاكهة على سعرات حرارية عالية مثلها مثل المشروبات الغازية، ولكنها في المقابل تحتوي على مكونات طبيعية والعديد من الموارد الغذائية.وهنا تكمن المشكلة فنحن بحاجة إلى هذه المكونات الغذائية والفيتامينات ومضادات الأكسدة المتواجدة بالعصائر الطبيعية، ولكن دون كم هائل من السكريات وبذلك ستصبح من مشروبات تخسيس الوزن.ولهذا يجب تناول العصائر الطبيعية التي تحتوى على كميات قليلة من السكريات سواء عن طريق تناول العصائر الطبيعية المصعنة منزلياً دون إضافة سكر إليها، أو اختيار العصائر المعبأة بعد قراءة المكونات جيداً واختيار العصائر التي تحتوى على أقل قدر من السكريات والسعرات.عصائر الخضرواتعصائر الخضروات تحتوي على نفس القيمة الغذائية لعصائر الفاكهة بنصف كمية السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب عصير الطماطم على 41 سعر حراري بينما يحتوي كوب عصير البرتقال على 122 سعر حراري، كما أن عصائر الخضروات التي تحتوي على ألياف يساعد على الشعور بالشبع وتقليل الشعور بالجوع.الألبان قليلة الدسمتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ضروري ومفيد جداً للجسم، كما أنها تساعد أيضاً على إنقاص الوزن؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة أن تناول كميات أكثر من الألبان أو تناول منتجات الألبان يساعد في إنقاص الوزن، ولكن يجب مراعاة أن تكون هذه المنتجات قليلة الدسم (كالزبادي قليلة الدسم والأجبان قليلة الدسم).مشروبات تزيد الوزنفي كل مرة تتناول فيها المياة الغازية، فإنك تزيد المئات من السعرات الحرارية المتناولة دون جدوى مما يعمل أو يساعد على زيادة الوزن.ومعظم مشروبات الطاقة تعتبر بمثابة (قنبلة سعرات حرارية) كالمشروبات الغازية تماماً إلا أنها قد تحتوي على مزيد من المواد الغذائية، ولكن من الممكن أن تحصل على هذه الفائدة الغذائية والفيتامينات من أطعمة أقل في مستوي السعرات.ولذا إن كنت مهتماً بإنقاص وزنك يمكنك الحصول على الترطيب المطلوب أثناء الرياضات بتناول الماء وتناول بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات وعناصر غذائية بعد الرياضات الشاقة والعرق.مجرد إضافة الكريمة أو بدائل السكر الخاصة للقهوة يجعل من القهوة بوابة إلى كميات هائلة من الدهون والسكريات، فالقهوة الخاصة (كالكابتشينو) قد يحتوي الكوب الواحد منها على ما قد يصل إلى 570 سعر حراري لكل كوب، مما قد يتعدى محتوى السعرات الحرارية لوجبة كاملة.وإذا كنت لا تفضل القهوة السوداء يمكنك إضافة المحليات المصنعة قليلة السعرات، حتى تحافظ على مستوى السعرات منخفضاً.والمشروبات السكرية أيضًا مرتبطة ارتباط وثيق بزيادة الوزن، خصوصاً عند وجود استعداد جيني للسمنة، حيث تزداد احتمالية الإصابة بالسمنة إلى 235% عند من يتناولون المشروبات السكرية مرة أو أكثر يومياً مقارنةً بغيرهم.