لعمل صوص الباربكيو الحار بطرية سهلة

صوص الباربكيو الحار
يعد الباربكيو أفضل صوص يمكن أن يستخدم فى المشاوي وخصوصا الدجاج المشوي أو للحوم المشوية ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل صوص الباربكيو الحار للشيف عماد القصري
المقادير
2 فص ثوم مهروس
1/4 كوب كبير سكر بني
1/4 كوب كبير خل
2 ثمرة بصل ، شرائح
4 ثمرة طماطم
1/4 كوب كبير صلصة طماطم
2 ملعقة كبيرة مستردة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 قرن فلفل حار مفروم
خطوات التحضير :
في اناء على نار متوسطة يسخن الزيت.
يضاف البصل و الثوم الى الزيت و يقلب حتى يذبل المزيج.
توضع الطماطم و الصلصة و السكر و الخل و المستردة و الفلفل الحار على مزيج البصل و الثوم و يقلب جيدا ثم يترك حتى يغلي.
عندما يغلي مزيج الصوص الباربكيو تخفض درجة الحرارة ثم يترك المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع تقليبة بإستمرار حتى يصبح القوام سميك.
يترك صوص الباربكيو حتى يبرد ثم يوضع في الخلاط و يخلط جيدا ثم يصفى بالمصفاة و يوضع في برطمان محكم الغلق في الثلاجة.
سر نجاح صوص الباربكيو:
يترك الصوص على نار هادئة بعد ان يغلي مع تقليبة باستمرار حتى يصبح سميك القوام
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