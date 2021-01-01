لعمل صوص الباربكيو الحار بطرية سهلة



صوص الباربكيو الحار صوص الباربكيو الحار





يعد الباربكيو أفضل صوص يمكن أن يستخدم فى المشاوي وخصوصا الدجاج المشوي أو للحوم المشوية ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل صوص الباربكيو الحار للشيف عماد القصري



المقادير

2 فص ثوم مهروس

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1/4 كوب كبير سكر بني1/4 كوب كبير خل2 ثمرة بصل ، شرائح4 ثمرة طماطم1/4 كوب كبير صلصة طماطم2 ملعقة كبيرة مستردة2 ملعقة كبيرة زيت زيتون1 قرن فلفل حار مفرومخطوات التحضير :في اناء على نار متوسطة يسخن الزيت.يضاف البصل و الثوم الى الزيت و يقلب حتى يذبل المزيج.توضع الطماطم و الصلصة و السكر و الخل و المستردة و الفلفل الحار على مزيج البصل و الثوم و يقلب جيدا ثم يترك حتى يغلي.عندما يغلي مزيج الصوص الباربكيو تخفض درجة الحرارة ثم يترك المزيج على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع تقليبة بإستمرار حتى يصبح القوام سميك.يترك صوص الباربكيو حتى يبرد ثم يوضع في الخلاط و يخلط جيدا ثم يصفى بالمصفاة و يوضع في برطمان محكم الغلق في الثلاجة.سر نجاح صوص الباربكيو:يترك الصوص على نار هادئة بعد ان يغلي مع تقليبة باستمرار حتى يصبح سميك القوام