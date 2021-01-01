نصائح لطلاب الثانوية العامة..تساعد على التحصيل الجيد أثناء المراجعة النهائية

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يشعر طلاب الثانوية العامة خلال أيام الامتحانات بالقلق والتوتر الذى يجعلهم لا يستطيعون التركيز أثناء مراجعة دروسهم، وبالتالي يؤثر بشكل سلبى على تحصيلهم الدراسى، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، نصائح تساعد الطلاب على التركيز أثناء المذاكرة، وفقاً لما ذكره موقع "host-students".



نصائح تساعد الطلاب على التركيز أثناء المذاكرة



ضع خطة



يجب على الطالب أن يحدد جدول يساعده على مراجعة دروسه دون الشعور بالتوتر والقلق، مع وضع الخطة على الحائط أو كتابتها بمفكرة.





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البحث عن غرفة هادئةيجب على الطالب أن يبحث عن غرفة هادئة بعيدة عن الضوضاء أو أي شيء ملفت للإنتباه، يساعده على مراجعة الدروس والتركيز أثناء المذاكرة.الحصول على قسط من الراحةينصح بالحصول على قسط من الراحة كل 45 دقيقة لمدة 15 دقيقة، خلال مراجعة الدروس بفترة الامتحانات، حتى يستطيع الطالب أن يركز أثناء المذاكرة.إغلاق مواقع التواصل الاجتماعيتتسبب مواقع التواصل الإجتماعى، في لفت انتباه الطالب أثناء المذاكرة، لذلك ينصح بإغلاقها وعدم الالتفات لها حتى يستطيع الطالب التركيز أثناء مراجعة دروسه.شرب الكثير من الماء وتناول طعام صحىينصح بشرب كوب كبير من الماء كل ساعتين مع اتباع نظام غذائى صحى وتناول وجبة خفيفة من الفاكهة والمكسرات أثناء المذاكرة، حيث أن نقص الماء أو تناول أطعمة تحتوي على مستويات عالية من الدهون تتسبب في الشعور بالضيق والخمول.كافىء نفسكينصح الطالب بأن يكافىء نفسه أثناء المذاكرة بحيث أن يتناول قطعة حلوى عند نجاحه في مراجعة جزء من المادة الدراسية.تجنب السهريتسبب السهر طوال الليل في عدم القدرة على المذاكرة، والشعور بالتعب والإرهاق، لذلك ينصح بالحصول على قسط كافى من النوم حتى يستطيع الطالب التركيز أثناء المذاكرة.