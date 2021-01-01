نصائح العناية بالشعر .. الجاف والمجعد والباهت



نصائح العناية بالشعر نصائح العناية بالشعر

يعد الطقس من أصعب الأحوال الجوية بالنسبة لصحة الشعر.



يجلب الصيف معه تساقط شعر مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة للبعض.



تؤدي زيادة العرق والرطوبة العالية إلى مشاكل متعلقة بقشرة الرأس لجميع انواع الشعر سواء المجعد ، والشعر الضعيف ، والشعر الثقيل والحيوي هي أيضًا شائعة جدًا.

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هناك عدة طرق العناية بشعرك بالصيف وفقا لـ india.comحافظي على نظافة شعرك وفروة رأسك لإبعاد الشوائب ، باستخدام شامبو طبيعي عالي الجودة يعتمد على مكونات طبيعية.مثل الشامبو الغني بالبروتين والكيراتين هو أفضل الانواع سوف يحافظ على شعرك نظيفًا ويقلل أيضًا من التلف.استخدام الزيت للتغذية حيث يحتاج شعرك إلى التغذية بانتظام حيث ان أفضل طريقة لتغذية شعرك يجب على المرء أن يقوم بتدليك زيت شامل على الأقل مرتين في الأسبوع للذلك اختاري زيتًا طبيعيًا جيدًا للشعر مثل الارجاناتبعي دائمًا غسلًا جيدًا للشعر مع بلسم يناسب نسيج شعرك. كما تعلم ، يساعد البلسم في استعادة رطوبة الشعر الطبيعية ، ويتحكم في التجعد ،و التحكم فيه وحمايته من التلف.تحتاج جميع أنواع الشعر إلى بلسم. فأن الترطيب العميق على فترات منتظمة أمر حيوي أيضًا.و ينصح بشدة باستخدام بلسم الكيراتين والبروتين للشعر مع استخدام مصل شعر جيد لحماية إضافية من التلف أثناء هذا الطقس القاسي.مصل الشعر يجعل الشعر أكثر قابلية للتحكم ويخلق طبقة واقية غير دهنية لحمايته من التلف.