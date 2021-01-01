لعزومات عيد الأضحى .. طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس



اللحمة الضاني بالبطاطس اللحمة الضاني بالبطاطس



تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس عند اقتراب عيد الأضحى حيث أنها من أشهر الأكلات التى تقدم فى هذه المناسبة الدينية كل عام.



وتسعي النساء لتعلم طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس بشكل احترافي حيث أنها من الأصناف المغذية والتى تشعر الإنسان بقدر كبير من القوة والطاقة نتيجة احتوائها على عدد كبير من الفيتامينات والعناصر الغذائية فضلا عن البروتين الحيواني هذا بالإضفاة إلى مذاقها الشهي مما يجعلها وجبة رئيسية على السفرة العربية خلال أيام عيد الأضحى بل وباقي العام لذا ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس بالخطوات الصحيحة.



وهناك أسرار كثيرة تؤثر فى مذاق مختلف أنواع الطعام لذا ترغب النساء اللاتى لديهن خلفية عن أهمية التفاصيل فى مذاق الطعام فى معرفة أسرار طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس بمذاق مميز من خلال الاضطلاع على وصفات الشيفات المعروفين باتقانهم للأكلات الشرقية لكى تتمكن من تقديمها بمذاق مميز لجميع أفراد الأسرة والأهل والأصحاب.

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نقدم لكم طريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس فى الفرن من خلال وصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.مكونات اللحمة الضاني بالبطاطس:لحمة ضانيبطاطس شرائح سميكةبصل مفرومكرفس مفرومكرات أبيض مفرومثوم مفرومصلصة طماطمطماطم مبشورة أو مفرومةزيتملحفلفل أسودفلفل حارطريقة عمل اللحمة الضاني بالبطاطس* ضعي البصل والثوم والكرفس والكرات المفرومين في طاسة على النار بها سمنة وشوحيهم جيدا ثم اضيفي قطع اللحمة الضاني وشوحيها قليلا معهم ولا تتركيها كثيرا فتصبح جافة “ناشفة”.* ضعي علي خليط البصل واللحمة الضاني الطماطم المبشورة والصلصة وقلبيهم جيدا ثم اتركي الخليط على النار حتى تتسبك الطماطم والصلصة بشكل جيد.* ضعي شرائح البطاطس في طاسة اخرى على النار بها قليل من الزيت شوحيها ولكن لا تتركي لونها يتغير للدرجة القاتمة ثم اضيفي الزعتر طازج والفلفل حار واللحم مع البطاطس.* ضعيهم في طاجن ثم ادخليه فى فرن ساخن وانتظرى حتى اكتمال النضج ويقدم مع الخبز البلدي والأرز الأبيض وبالهنا والشفا.