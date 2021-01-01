سرطان المعدة .. أعراض خطيرة تنبىء به

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سرطان المعدة


نادرًا ما يسبب سرطان المعدة في مراحله المبكرة أعراضًا فلا يتم اكتشاف معظم سرطانات المعدة حتى تنمو أو تنتشر خارج المعدة .


وفقا لموقع هيلث يعد سرطان المعدة هو نمو غير طبيعي للخلايا يبدأ في المعدة ومن الممكن أن يؤثر على أي جزء من المعدة ويمثل المكان الذي يتكوّن فيه السرطان في المعدة أحد العوامل التي يأخذها الأطباء في الاعتبار عند تحديد خيارات العلاج.

وعادةً ما يشمل العلاج إجراء جراحة لاستئصال سرطان المعدة. وقد يُوصى بعلاجات أخرى قبل الجراحة وبعدها.

سرطان
علامات وأعراض سرطان المعدة

نادرًا ما يسبب سرطان المعدة في مراحله المبكرة أعراضًا حتى يكبر إلى حد ما أو تنتشر خارج المعدة وقد يتسبب سرطان المعدة في ظهور علامات وأعراض ، يمكن أن تشمل:

ضعف الشهية
فقدان الوزن (بدون محاولة)
ألم في البطن
انزعاج مبهم في البطن ، عادة فوق السرة
الشعور بالامتلاء بعد تناول وجبة صغيرة فقط
حرقة في المعدة أو عسر الهضم
غثيان
القيء مع الدم أو بدونه
تورم أو تراكم السوائل في البطن
دم في البراز
الشعور بالتعب أو الضعف نتيجة قلة عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)
اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) ، إذا انتشر السرطان إلى الكبد


من المرجح أن تكون معظم هذه الأعراض ناتجة عن أشياء أخرى غير سرطان المعدة ، مثل العدوى الفيروسية أو القرحة و قد تكون بعض هذه الأعراض ناتجة أيضًا عن أنواع أخرى من السرطان.
يجب على الأشخاص الذين يعانون من أي من هذه المشكلات ، خاصةً إذا لم يختفوا أو تزداد سوءًا ، مراجعة الطبيب حتى يمكن معرفة السبب ومعالجته ، إذا لزم الأمر.

المصدر: elbalad

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