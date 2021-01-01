للشيف الشربيني .. طريقة عمل كبسة اللحم



كبسة اللحم كبسة اللحم



يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة لحم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الكبسة.



المقادير:



لحم ضاني

أرز بسمتي

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بصلثومقرفة ناعمةقرفة أعوادلوميحبهانورق لورابهاراتقرنفلطماطممرقةزيتسمنةملح وفلفلكراتكرفسبصل أخضرزعترجوزة الطيبكركمطريقة التحضير:تشوح اللحمة في السمنة حتى تصل إلى اللون البنيثم يضاف بصل مقطع مكعبات مع إضافة زيت على النار ثم يضاف مكعبين مرقة و كرات وكرفس وبصل أخضريضاف الثوم المفروم وورق لورا وحبهان وقرنفل وقرفة خشب و زعتر وليمون ناشفويقلب حتى يكتسب لون ثم تضاف جوزة الطيبتضاف بهارات وكركم ثم قطع طماطم مقطعة مكعبات وملح وفلفل أسوديضاف فلفل أخضر وعند قرب النضج يضاف الأرز البسمتي ويغطى الغطاءثم نهدأ النار عليها لحين النضج وتقدم بالهنا