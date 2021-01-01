للشيف الشربيني .. طريقة عمل كبسة اللحم

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كبسة اللحم


يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة لحم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات لعشاق الكبسة.

المقادير:

لحم ضاني
أرز بسمتي

بصل
ثوم
قرفة ناعمة
قرفة أعواد
لومي

حبهان
ورق لورا
بهارات
قرنفل

طماطم
مرقة
زيت

سمنة
ملح وفلفل
كرات
كرفس
بصل أخضر
زعتر
جوزة الطيب
كركم

طريقة التحضير:
تشوح اللحمة في السمنة حتى تصل إلى اللون البني
ثم يضاف بصل مقطع مكعبات مع إضافة زيت على النار ثم يضاف مكعبين مرقة و كرات وكرفس وبصل أخضر

يضاف الثوم المفروم وورق لورا وحبهان وقرنفل وقرفة خشب و زعتر وليمون ناشف
ويقلب حتى يكتسب لون ثم تضاف جوزة الطيب

تضاف بهارات وكركم ثم قطع طماطم مقطعة مكعبات وملح وفلفل أسود
يضاف فلفل أخضر وعند قرب النضج يضاف الأرز البسمتي ويغطى الغطاء
ثم نهدأ النار عليها لحين النضج وتقدم بالهنا

المصدر: elbalad

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