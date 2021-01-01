نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس ينتظرها جميع طلاب الدبلومات الفنية 2022 وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ، و يتساءل الجميع عن اي اخبار جديدة بشأنها بعد ان انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يوم الخميس 9 يونيو 2022
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 مازالت مستمرة في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022
وقالت وزارة التربية والتعليم ان مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الموجودة في الكنترولات حتى الان تشير الى ان نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مطمئنة
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