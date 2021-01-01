مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2022

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الدبلومات الفنية


نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس ينتظرها جميع طلاب الدبلومات الفنية 2022 وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ، و يتساءل الجميع عن اي اخبار جديدة بشأنها بعد ان انتهت امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يوم الخميس 9 يونيو 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 مازالت مستمرة في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم ان مؤشرات نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الموجودة في الكنترولات حتى الان تشير الى ان نسب النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2022 مطمئنة

المصدر: elbalad

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