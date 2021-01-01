5 اطعمة غنية بفيتامين د .. تعرف عليها

فيتامين د
أطعمة عديدة في النظام الغذائي تساعد في زيادة مستويات فيتامين د ..إليك أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "د " والتي تحافظ على قوة العظام والعضلات والأسنان ، والتحكم في نمو الخلايا ، والوظائف المناعية إليك أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د وفقا لموقع هيلث
1. سمك السلمون
يحتوي السلمون على نسبة عالية من الدهون ، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لفيتامين د حوالي 3.5 أوقية من السلمون توفر لك 80? من الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين د.
2. الفطر
يعتبر الفطر المصدر النباتي الوحيد الذي يحتوي على فيتامين د كما أنه غني بفيتامينات ب المعقدة مثل ب 1 ، ب 2 ، ب 5 والمعادن مثل النحاس.
قطعي الفطر إلى شرائح قبل إخراجه سيساعد ذلك على امتصاص المزيد من الأشعة فوق البنفسجية ، والتي ستتحول إلى المزيد من فيتامين د في طعامك.
3. الماكريل
نوع آخر من الأسماك يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين د وهو الماكريل الذي يحتوي على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وبالتالي ، يمكن للأشخاص الذين يستهلكون المزيد من هذه الأسماك الحصول على تلك المعادن والفيتامينات الأساسية التي لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجها بمفرده.
4. الرنجة
تحتوي أسماك الرنجة على كمية كبيرة من فيتامين د وبعض الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة الآخرى كما أنها مصدر ممتاز للبروتين ، الذي يعزز نمو العضلات ، وتحتوي على كميات عالية من فيتامين ب 12 ، والسيلينيوم ، والفوسفور ، والكالسيوم ، والحديد.
5. الكافيار
الكافيار مكون شائع يستخدم في السوشي ، ويوفر 232 وحدة دولية من فيتامين د لكل 100 جرام.
يحتوي الكافيار على معادن مثل السيلينيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور. كما أنه يحتوي على فيتامينات أساسية مثل فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!