5 اطعمة غنية بفيتامين د .. تعرف عليها



فيتامين د فيتامين د



أطعمة عديدة في النظام الغذائي تساعد في زيادة مستويات فيتامين د ..إليك أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين "د " والتي تحافظ على قوة العظام والعضلات والأسنان ، والتحكم في نمو الخلايا ، والوظائف المناعية إليك أهم الأطعمة الغنية بفيتامين د وفقا لموقع هيلث



1. سمك السلمون



يحتوي السلمون على نسبة عالية من الدهون ، مما يجعله مصدرًا ممتازًا لفيتامين د حوالي 3.5 أوقية من السلمون توفر لك 80? من الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين د.

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2. الفطريعتبر الفطر المصدر النباتي الوحيد الذي يحتوي على فيتامين د كما أنه غني بفيتامينات ب المعقدة مثل ب 1 ، ب 2 ، ب 5 والمعادن مثل النحاس.قطعي الفطر إلى شرائح قبل إخراجه سيساعد ذلك على امتصاص المزيد من الأشعة فوق البنفسجية ، والتي ستتحول إلى المزيد من فيتامين د في طعامك.3. الماكريلنوع آخر من الأسماك يحتوي على نسبة جيدة من فيتامين د وهو الماكريل الذي يحتوي على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية وبالتالي ، يمكن للأشخاص الذين يستهلكون المزيد من هذه الأسماك الحصول على تلك المعادن والفيتامينات الأساسية التي لا يستطيع جسم الإنسان إنتاجها بمفرده.4. الرنجةتحتوي أسماك الرنجة على كمية كبيرة من فيتامين د وبعض الدهون الصحية والعناصر الغذائية المهمة الآخرى كما أنها مصدر ممتاز للبروتين ، الذي يعزز نمو العضلات ، وتحتوي على كميات عالية من فيتامين ب 12 ، والسيلينيوم ، والفوسفور ، والكالسيوم ، والحديد.5. الكافيارالكافيار مكون شائع يستخدم في السوشي ، ويوفر 232 وحدة دولية من فيتامين د لكل 100 جرام.يحتوي الكافيار على معادن مثل السيلينيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور. كما أنه يحتوي على فيتامينات أساسية مثل فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 وحمض الفوليك والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك.