الأهلي يطالب كهربا بالانتظار للمدير فني جديد لتحديد مصيره



محمود كهربا محمود كهربا



تمسك محمود كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بالبقاء في الأهلي خلال الموسم المقبل بعد أن انتهت إعارته للدوري التركي.



وأخطرت إدارة الأهلي محمود كهربا بضرورة الانتظار لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وهو من سيحسم موقفه سواء بالحاجة إلي جهودة أو إعارته مرة أخرى.



ومنح الجهاز الفني للفريق لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة، بعد الفوز على غزل المحلة في اللقاء الذي جمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز.

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وتقرر حصول اللاعبين على راحة من التدريبات اليوم، الخميس، على أن يستأنف الفريق مرانه الجمعة، استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الأحد المقبل، في النسخة القديمة من بطولة كأس مصر.وكان الأهلي فاز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن منافسات الجولة 22 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏سجل هدف الأهلي الأول محمد مجدي أفشة من ركلة جزاء في الدقيقة 12 احتسبت لمصلحة محمد شريف، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فيما سجل هدف غزل المحلة حميد ماو.