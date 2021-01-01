تطورات مفاوضات الأهلي مع المدرب الجديد

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دخلت إدارة الأهلي في تحدي جديد مع الوقت بهدف الانتهاء من التعاقد مع مدير فني جديد خلفاً لبيتسو موسيماني المدير الفني الذي رحل بعد فسخ تعاقده بالتراضي .



وقالت مصادر أن إدارة الأهلي لم تصل إلي إتفاق نهائي حتى الآن مع أي مدرب ولا يزال هناك ثلاثة يتم التفاوض معهم ومن المؤكد ان الأمر سينتهي في غضون يومين على أقصي تقدير.



وأضافت أن المدرب سوف يصل لتسلم مهام عمله عقب مواجهة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في كأس مصر .

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