ارتفاع درجات الحرارة غدا بكافة الأنحاء في أول موجة حارة هذا الصيف



ارتفاع درجات الحرارة غدا ارتفاع درجات الحرارة غدا



تشهد حالة الطقس غدا، الجمعة، ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية.



وحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد؛ أن الطقس غدا، يكون شديد الحرارة نهارا على معظم أنحاء البلاد، يكون معتدل خلال ساعات الليل.



ويشهد حالة الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

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وقالت هيئة الأرصاد، حالة الطقس سوف تعود للاستقرار، اعتبارا من السبت، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض نسبيا وتستقر يوم الأحد القادم.وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 للعظمى والصغرى 24السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27وفى تصريحات ل "صدى البلد"، مع منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أَضحت أن سبب الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة الذي سوف يشهده الطقس غدا، هو نتيجة لمنخفض جوي قادم من شبه الجزيرة العربية يضرب مصر من ناحية الشرق ويكون تأثيره واضح في تغير كتل الهواء، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا، ولكن سرعان ما يعود الطقس للاعتدال مع بداية الأسبوع.وتعتبر الموجة شديدة الحرارة المؤقتة التي متوقع أن تشهدها البلاد غدا الجمعة، هى أولى موجات فصل الذي بدأ، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 21 يونية ويستمر لمدة 3 أشهر قادمة.