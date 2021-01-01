تفاصيل زلزال أفغانستان المدمر |فيديوجراف



زلزل أفغانستان زلزل أفغانستان

زلزل أفغانستان.. لقى ما يقرب من 1000 شخص مصرعهم بعد أن ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة إقليم باكتيكا في أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مخلفا أضرارا مادية كبيرة.



وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قال مسؤولو إدارة الكوارث بأفغانستان، إن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى ما لا يقل عن 950 شخصًا، فضلًا عن إصابة 610 مصابين ، مع حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات في العديد من المناطق.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الداخلية الأفغانية ارتفاع حصيلة الزلزال إلى 255 قتيلا.

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المزيد من الضحاياوقال رئيس الهيئة محمد نسيم حقاني إنه تم الإبلاغ عن وفيات أيضا في إقليمي ننكرهار وخوست في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.ولمتابعة المزيد حول آثار زلزال أفغانستان المدمر .. تابع الفيديو جراف التالي: