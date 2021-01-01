طريقة عمل كمبوت الخوخ بأسهل الخطوات

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كمبوت الخوخ


قدمت الشيف سارة عبد السلام، طريقة عمل كمبوت الخوخ فهو من الحلويات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار.



مقاديركمبوت الخوخ

كيلو خوخ أنصاف منزوع البذر
2 لتر ماء
كوب سكر
ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة تحضير كمبوت الخوخ

يستخدم الخوخ القوي ويستبعد الخوخ الطري ثم تقسم واحده الخوخ الي نصفين وينزع النوى ونضع السكر في ماء اثناء الغليان ثم نضيف الخوخ الي الماء والسكر ويترك يغلي ثم يقشر بدون ان يستوي نضع الكمبوت مع كميه من السيرب الخاص به في برطمان زجاجي معقم ومحكم الغلق ومدة الحفظ 6 شهور.

المصدر: elbalad

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