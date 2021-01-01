أمين الفتوى ينصح بهذا الوقت .. متى أؤدي صلاة الاستخارة؟

تلقى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من شخص يقول: متى أؤدي صلاة الاستخارة؟ قائلًا في رده إنه على الانسان ان يصليها في الأوقات التي لا تكره فيها الصلاة.
وقال أمين الفتوى إنه من الممكن ان يصلي الانسان صلاة الاستخارة بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، مؤكدًا ان الأولى والأفضل في مثل هذه الصلوات أنها تكون في الثلث الأخير من الليل.
وأضاف شلبي، في فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب: بان الثلث الأخير لو أراد الإنسان ان يحسبه فعليه ان يحسب من المغرب للفجر ويرى العبد كم من الوقت ويتم قسمه على ثلاثة ويكون هو الثلث الأخير المقصود به، وأن يصلي فيه فهو وقت بركة ووقت نزول الرحمات والبركات والتجليات من الله-سبحانه وتعالى-.
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