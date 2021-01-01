3 مشروبات سحرية تقلل نسبة السكر في الدم



مرضى السكر مرضى السكر

يعاني الكثيرون من مرضى السكر من عدم قدرتهم على ضبط نسبة السكر بشكل مثالي، حيث يعتمدون على تناول الأدوية كوسيلة تساعدهم على هذا الأمر والحماية من المضاعفات.



ويزيد النظام الغذائي الغني بالدهون والسعرات الحرارية والكوليسترول من خطر إصابة الشخص بداء السكري، فيمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى السمنة التي تعد عامل خطر آخر لمرض السكري ومشاكل صحية أخرى.



كما لا يمكن أن يقلل النظام الغذائي الصحي من خطر الإصابة بهذه الحالة فحسب، بل أيضًا خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير، فيتم التركيز بشكل كبير على الطعام، ولكن بعض المشروبات يمكن أن تكون بنفس القوة.

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ووفقًا لما ذكره موقع express هناك ثلاث أنواع من المشروبات يمكنها مكافحة ارتفاع نسبة السكر في الدم، نستعرضها فيما يلي:- الشاي الأسودتوصلت دراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، إلى أن الشاي الأسود يساعد مرض السكري من النوع 2 بخفض مستويات السكر، حيث تم إعطاء الشاي الأسود والشاي الأخضر للفئران المصابة بداء السكري لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب تثبيط إعتام عدسة العين السكري، وجد أن الشاي له تأثير في خفض نسبة السكر في الدم.كتب الباحثون: "الشاي الأسود والأخضر يمثل عاملًا محتملًا غير مكلف وغير سام، وفي الواقع، عامل ممتع يخفض نسبة السكر في الدم.. وقد يكون الشاي وسيلة بسيطة وغير مكلفة للوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة به وضمان حدوث مضاعفات."- الشاي الأخضرأجريت العديد من الدراسات لفهم تأثير الشاي الأخضر على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى من النوع الثاني، ومعظمهم أظهروا نتيجة إيجابية، ولوحظ أن الشاي الأخضر، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى ويمكن أن يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم.ووفقًا لدراسة أجريت على السكان اليابانيين، فإن الأشخاص الذين شربوا ستة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر في اليوم كانوا أقل عرضة للإصابة بالنوع الثاني من مرض السكرى بنسبة 33 % مقارنة بالآخرين لكن فوائد شرب الشاي الأخضر لا تقتصر على هذا فقط.وفقًا لدراسة أخرى، يمكن لهذا المشروب أن يحافظ على مستوى السكر في الدم لديك ويمنع تفاقم الأعراض.- خل التفاحفي دراسة مع جمعية السكري الأمريكية، تم فحص خل التفاح للمساعدة في تحسين حساسية الأنسولين بعد تناول وجبة عالية الكربوهيدرات.تضمنت الدراسة مشاركين كانوا إما حساسين للأنسولين، ومقاومين للأنسولين أو يعانون من داء السكري من النوع 2، وتم اختيار المشاركين عشوائياً لتناول إما 20 جرام من خل التفاح أو مشروب وهمي بعد الوجبة.تم جمع عينات الدم عند الصيام وبعد تناول الوجبة لمدة 30 و60 دقيقة لتحليل الجلوكوز والأنسولين، وجدت الدراسة مقارنة مع الدواء الوهمي، أن تناول الخل زاد من حساسية الأنسولين لكامل الجسم خلال فترة ما بعد الوجبة في الأشخاص الذين يعانون من مقاومة الأنسولين وحسّن هذه المعلمة في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.وهناك عوامل أخرى تساهم في نمط حياة صحي يمكن أن تقلل من فرصة إصابة الشخص بهذه الحالة، ولتعزيز الصحة للوقاية من مرض السكري من النوع 2، والتي تشمل ما يلي:-تناول الخضار الطازجة بانتظام خلال اليوم وتخصيص وقت لممارسة النشاط البدني كل يوم.-عدم التدخين، وتقليل أي استهلاك للأطعمة المصنعة.