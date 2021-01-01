الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس - بيان بالدرجات

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توقعات طقس الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يوجد نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وتصل درجات الحرارة على القاهرة 34 درجة، بالمناطق الجنوبية 39 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة.

المصدر: masrawy

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