خالد جلال: غير راضٍ عن الخسارة من الزمالك

أكد خالد جلال المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أنه غير راضٍ عن الخسارة أمام نادي الزمالك، مشيراً إلى أن جيسوالدو فيريرا المدير الفني للنادي الأبيض، جازف في تغييراته خلال اللقاء.
وتعرض البنك الأهلي للهزيمة أمام الزمالك بنتيجة (2-1) ضمن منافسات الجولة 22 من دوري WE المصري.
وقال جلال في تصريحات عقب المباراة عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "حققنا الهدف من الشوط الأول، وحصلنا على ركلة جزاء في الشوط الثاني، وهناك العديد من الأشياء لم تعجبني في الشوط الثاني، وأي لاعب يخرج يكون حزين، ودفعت بأسامة فيصل لإعطائه الفرصة".
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