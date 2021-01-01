

طلاء الأظافر لصيف 2022 طلاء الأظافر لصيف 2022

تتغيراتجاهات طلاء الأظافر من موسم لآخر، لذلك تتابع المرأة صيحات الموضة لتختار من بينها ما يناسبها ويتوافق مع ذوقها الشخصى، ولهذا نستعرض في التقرير، أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لصيف 2022، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.







أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لصيف 2022



اللهب



يعتبر رسم اللهب على الأظافر من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لصيف 2022، والذى يساعد في الحصول على إطلالة مختلفة ومميزة للمرأة أمام الآخرين.

قد يعجبك أيضا...

تمويجيمكن رسم تمويج على الأظافر باستخدام لونين الوردى والأحمر، حيث يساعد ذلك في الحصول على إطلالة صيفية رقيقة، كما تتوافق هذه الألوان مع ألوان الملابس الصيفية.مموجمموجرسم نقطة بالأظافريمكن رسم قوس قزح أعلى الظفر مع رسم نقطة صغيرة فة نهايته، مما يساعد في الحصول على إطلالة رقيقة أنثوية ويمكن تنفيذ هذه الرسمة في المنزل دون الحاجة للذهاب لصالون التجميل.رسم فراشاتيعتبر رسم الفراشات على الأظافر من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر لصيف لعام 2022، ويحتاج للدقة لرسم الفراشة بشكل صحيح.رسم زهوريعتبر رسم الزهور وخاصة زهور الأقحوان، من أبرز اتجاهات طلاء الأظافر بصيف 2022، والتي تتوافق مع أجواء الصيف، وتساعد المرأة في الحصول على إطلالة صيفية مميزة .